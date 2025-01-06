اشتباكات عنيفة في منطقة كورسك الروسية بعد هجوم أوكراني جديد

أعلنت أوكرانيا عن وقوع اشتباكات عنيفة في منطقة كورسك الروسية اليوم الأحد، في أعقاب قيامها بشن هجومها المفاجئ على المنطقة الواقعة في غرب روسيا.

وفي تقريرها المسائي، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنها سجلت 42 اشتباكا مسلحا في المنطقة، لا تزال 12 منها مستمرة.

وقالت الهيئة "الروس في منطقة كورسك يشعرون بقلق شديد لأنهم تعرضوا لهجمات من عدة اتجاهات".

ولم تتحدث وسائل الإعلام الروسية إلا عن هجمات بمسيرات بالقرب من كورسك وتم صدها. ولم يذكر أي من الجانبين أي معلومات عن خسائر أو مكاسب أو تغييرات على خط الجبهة.

وفي العام الماضي، عبرت وحدات أوكرانية الحدود بشكل غير متوقع في اتجاه مدينة كورسك وحققت مكاسب كبيرة في الأرضي الروسية.

وحشدت موسكو في وقت لاحق 50 ألف جندي، من بينهم 10 آلاف جندي كوري شمالي، لشن هجوم مضاد نجح في استعادة نصف الأراضي التي احتلتها أوكرانيا تقريبا خلال الأشهر الماضية.