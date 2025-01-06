الطاقة الشمسية تغطي 14% من استهلاك الكهرباء في ألمانيا

يمضي التوسع في مجال الطاقة الشمسية في ألمانيا قدما على نحو جيد.

وأعلن الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية أنه في العام الماضي وحده ارتفع إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بمقدار 17 جيجاوات، أي أكثر بنسبة 10% عن العام السابق.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية على مدار العام الماضي أكثر من 100 جيجاوات، لتغطي الطاقة الشمسية بذلك حوالي 14% من استهلاك الكهرباء في ألمانيا.

وتأتي معظم الطاقة الشمسية (حوالي 38 جيجاوات) من وحدات الطاقة الشمسية الموجودة على أسطح المنازل. وكان المحرك الرئيسي للنمو العام الماضي مجمعات الطاقة الشمسية الموجودة على مستوى الأرض. وأنتجت تلك المجمعات حوالي 3ر6 جيجاوات، بزيادة قدرها 40% مقارنة بالعام السابق.

وكان التوسع الأكبر في الأجهزة الشمسية - أو ما يسمى بمحطات توليد الطاقة في الشرفات - حيث تضاعفت قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 7ر0 جيجاوات في عام 2024. وشكلت وحدات الطاقة الشمسية الموجودة على أسطح الشركات ما يقرب من 30% من إجمالي الإنتاج، وبلغت هنا الزيادة في التركيبات الجديدة حوالي الربع مقارنة بعام 2023.

وقال كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد: "مع استمرار نمو السوق بنفس الحجم تقريبا على مدار العامين المقبلين سنكون على المسار السليم".

في المقابل، أوضح كورنيش أن تحقيق نقلة نوعية في التحول إلى الطاقة المتجددة لن يحدث من تلقاء نفسه، مشيرا إلى أن هدف الحكومة الألمانية هو إنتاج إجمالي يبلغ حوالي 215 جيجاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، أي أكثر من ضعف ما هو عليه الحال حاليا، مؤكدا ضرورة أن تعمل الحكومة المقبلة على إزالة المزيد من حواجز السوق وضمان الاستثمارات.