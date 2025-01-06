إيطاليا تسجل انخفاضا في عدد المهاجرين الوافدين إليها عبر البحر المتوسط خلال 2024

قالت وزارة الداخلية الإيطالية في روما، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل تراجع كبير في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط خلال العام الماضي، مقارنة بالأعوام السابقة.

وسجلت الوزارة وصول 66317 وافدا في عام 2024، مقارنة بـ157 ألف وافد في 2023 و105 آلاف في 2022.

وأرجعت الحكومة اليمينية الإيطالية هذا التراجع إلى الإجراءات الأكثر صرامة التي اتخذتها ضد الهجرة غير الشرعية

وتولت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني السلطة قبل عامين بتعهد بوقف وصول اللاجئين إلى إيطاليا وقد اتخذت حكومتها نهجا متشددا ضد الهجرة منذ ذلك الحين.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 2200 لاجئ غرقوا أو فقدوا في البحر المتوسط في العام الماضي، على الرغم من أنها تخشى أن يكون العدد الفعلى أكبر من ذلك.

ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، وصل معظم طالبي اللجوء إلى إيطاليا في 2024 من بنجلاديش وسوريا وتونس ومصر.