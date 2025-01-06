 بدء توافد أقباط أسوان على الكنائس لأداء صلاة قداس عيد الميلاد - بوابة الشروق
الإثنين 6 يناير 2025 7:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بدء توافد أقباط أسوان على الكنائس لأداء صلاة قداس عيد الميلاد

حماده بعزق
نشر في: الإثنين 6 يناير 2025 - 7:14 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يناير 2025 - 7:14 م

بدء أقباط أسوان، مساء اليوم الإثنين، التوافد على الكنائس لأداء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد.

وكانت أكثر الكنائس التي شهدت إجراءات تفتيشية مكثفة كنيسة رئيس الملائكة مخائيل بمدينة أسوان، باعتبار من أكبر الكنائس التي يتردد عليها الأقباط من مختلف أنحاء المحافظة للاحتفال برأس السنة، ويليها كنيسة ماري جرجس بمدينة كوم أمبو، وكنيسة العذراء مريم بإدفو.

وشهدت محيط تلك الكنائس، انتشارا أمنيا مكثفا، حيث تحولت تلك الكنائس إلى ثكنات عسكرية، في نفس التوقيت قامت دوريات أمنية بطواف شوارع أسوان للاطمئنان على الحالة الأمنية.


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