سجلت شرطة العاصمة الألمانية برلين في ليلة رأس السنة 2024/2025 ارتكاب 1453 جريمة من الجرائم النمطية التي يجري ارتكابها في مثل هذه المناسبة، بزيادة بمقدار 125 جريمة مقارنة بعددها ليلة رأس السنة 2023/2024.

يأتي ذلك وفقًا للأرقام الحالية التي نشرتها الشرطة. وخلال ليلة رأس السنة، تعرض 58 فردا من عناصر الشرطة وعامل من خدمة الإسعاف للاعتداء، مما أسفر عن إصابة 17 شرطيا بينهم 8 إصابات ناجمة عن الألعاب النارية.

وأفادت الشرطة بأنه تم القبض على ما مجموعه 670 مشتبهًا بهم، من بينهم 406 شخص يحملون الجنسية الألمانية و264 شخصا يحملون جنسيات أخرى.

ويُعْتَقَد أن 40 من المشتبه بهم هاجموا قوات الطوارئ، من بينهم 16 بالغًا، 12 من الشباب الصغير (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و أقل من 21 عامًا)، و11 من المراهقين بالإضافة إلى طفل واحد. ووفقًا للشرطة، فإن 21 من هؤلاء المشتبه بهم، يحملون الجنسية الألمانية و19 شخصا يحملون جنسيات أخرى.

وأوضحت الشرطة أن أبرز الجرائم المسجلة تضمنت إلحاق الضرر بالممتلكات (531 حالة) وانتهاكات قانون الأسلحة (274 حالة)، بالإضافة إلى 241 حالة إصابة جسدية و54 انتهاكًا لقانون المتفجرات. وأشارت الشرطة إلى أن بعض المشتبه بهم ارتكبوا عدة جرائم.

وأضافت الشرطة أن ما مجموعه 44 شرطيا أُصِيْبُوا أثناء العمليات الممتدة من الساعة السادسة مساء ليلة رأس السنة حتى الساعة السادسة من صباح أول أيام السنة الجديدة، وقالت الشرطة إن هذا ما أسفر عنه استقصاء استند إلى بلاغات لاحقة. وكانت الأرقام الأولية أشارت إلى إصابة 37 شرطيًا.

للمقارنة، أصيب العام الماضي 54 من أفراد الشرطة، وسجلت الشرطة حينها 1328 جريمة من الجرائم النمطية المتعلقة بمناسبة ليلة رأس السنة. وشارك في عمليات تأمين الاحتفالات هذا العام كما في العام الماضي حوالي 4000 عنصر من الشرطة.

وقبيل ليلة رأس السنة، عززت الشرطة وجودها في المدينة بعد بدء البيع الرسمي للألعاب النارية في 28 ديسمبر/كانون الأول 2024. وخلال هذه الفترة، صادرت الشرطة ما مجموعه حوالي سبعة أطنان من الألعاب النارية غير القانونية، منها 20 قطعة تعرف باسم القنبلة الكروية.