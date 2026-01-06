السلطات التونسية تفرج عن نشطاء جمعية «تونس أرض اللجوء» بعد 20 شهرا من الاعتقال

أفرجت السلطات التونسية عن نشطاء جمعية "تونس أرض اللجوء" الداعمة لقضايا المهاجرين، بعد نحو 20 شهرا من الاعتقال بتهمة مساعدة طالبي لجوء ومهاجرين غير نظاميين على الاستقرار في البلاد وتلقي تمويلات خارجية مشبوهة.

وغادرت الرئيسة السابقة للمنظمة شريفة الرياحي، وعضوان آخران، السجن في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، في أعقاب جلسة محاكمة هي الثانية بعد جلسة يوم 15 ديسمبر الماضي.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة عامين بحق الرياحي ومن معها، لكن مع تأجيل التنفيذ، وفق ما ذكرته هيئة الدفاع.

ويلاحق في القضية 23 متهما، بما في ذلك 17 عاملا في بلدية سوسة أدينوا بتوفير مقر البلدية لنشاط الجمعية من بينهم موقوفان أخلى سبيلهما.

ووصفت منظمة العفو الدولية الاتهامات الموجهة للنشطاء والعمال بـ"الزائفة والفضفاضة"، ودعت السلطات التونسية إلى الكف عن تجريم العمل الإنساني.

وتأتي هذه المحاكمات بعد حملة إيقافات طالت نشطاء من عدة منظمات مدافعة عن قضايا المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في 2024، من بينها جمعية "منامتي" و"المجلس التونسي للاجئين".

ويقول المسئولون في تونس، إنهم يرفضون أن تتحول البلاد إلى منطقة عبور أو استقرار للمهاجرين بطرق غير نظامية.

وترتبط تونس بمذكرة تعاون شاملة مع المفوضية الأوروبية منذ يوليو 2023 تقضي من بين بنودها بمكافحة الهجرة غير النظامية. وتواجه هذه الاتفاقية انتقادات من منظمات حقوقية مدافعة عن حرية التنقل في تونس.