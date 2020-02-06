كوريا الجنوبية تعلن عن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا







أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، اكتشاف 4 حالات إضافية جديدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية، ما أدى لارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بهذا المرض في البلاد إلى 23 مصابا منهم مريض خرج من المستشفى بعد تعافيه من المرض.

وصرح مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أنه تم التأكد من 4 حالات اضافية للإصابة بفيروس كورونا الجديد. 3 منهم كوريون من أسر المرضى السابقين والذين اتصلوا بهم، ومريض آخر هو سائحة صينية دخلت البلاد بهدف السياحة، بحسب وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وتجري السلطات الصحية الفحوصات المرجعية لتحديد الأشخاص الذين اتصلوا بالمرضى الجدد.