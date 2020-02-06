ترامب يصف محاكمة عزله بعد تبرئته بـ«الشريرة والفاسدة»

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتصاره في تجمع لأنصاره بالبيت الأبيض اليوم الخميس بعدما تمت تبرئته من جانب مجلس الشيوخ من تهم العزل.

وقال ترامب عن عملية عزله إنها "كانت شريرة، وفاسدة، وشارك فيها رجال شرطة قذرين ومسربو معلومات وكذابون، لايجب أن يحدث ذلك أبدا لرئيس آخر على الإطلاق".

وكان محامو دفاع ترامب ومسؤولو البيت الأبيض من بين أولئك المحتشدين الصاخبين الذين صفقوا للرئيس.

وقال: "إننا مررنا باوقات عصيبة "، مضيفا أنه "لم يرتكب أي مخالفة".

وجاء إعلان ترامب عن انتصاره اليوم الخميس بعد يوم من تبرئته من جانب الكونجرس من مادتي الاتهام بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وقال ترامب: "مثلما يعلم الجميع يعلم، فقد تم وضع أسرتي، وبلدي العظيمة، ورئيسكم في محنة رهيبة من جانب بعض الأشخاص الفاسدين وغير الشرفاء تماما".

وأضاف ترامب أنني "لا أحب الناس الذين يستخدمون ولاءهم كمبرر للقيام بما يعرفون أنه خطأ"، في إشارة واضحة إلى السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، ميت رومني، والذي صوت بإدانة ترامب في مادة الاتهام الأولى في محاكمة عزله.

وأردف أنه "لا يحب أيضا الناس التي تقول /إنني أصلي من أجلكم/ عندما تعرفون أن الأمر ليس كذلك" في هجوم واضح على رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي عن ولاية كاليفورنيا.