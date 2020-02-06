متحدث الصحة: على استعداد لإمداد الصين بأي كميات تحتاجها من الكمامات

هديل هلال

مجاهد: لدينا مخزون استراتيجي يكفي من الكمامات ومبنجيش على حساب الشعب المصري

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة على استعداد لإمداد الصين بأي كميات تحتاجها من الكمامات للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، معلقًا: «لدينا مخزون استراتيجي يكفي ومبنجيش على حساب الشعب المصري».

وأضاف «مجاهد» أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن مصر لديها مخزون استراتيجي كافي للشعب المصري وإمكانية التصدير للصين، مؤكدًا على العمق والترابط ما بين العلاقات الصينية المصرية.

ولفت إلى إرسال مصر بدون طلب الصين، 10 أطنانًا من المستلزمات الطبية؛ من كمامات ومطهرات كحولية، كهدية للشعب الصيني مع الطائرة العائدة بالمصريين من ووهان، موضحًا أن الدولة في المرة الأولى كانت تنوي تصدير أكثر من 10 أطنان وتوقفها عند هذا الحد بسبب؛ القدرة الاستيعابية للطائرة والحمولة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد، اليوم الأربعاء، إلى 479 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 20 ألف إصابة.