وزير الاقتصاد الأرجنتيني يقدم تحليلا أمام البرلمان في 12 فبراير

(د ب أ)

قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز اليوم الأربعاء إن وزير الاقتصاد مارتن جوزمان سيلقي كلمة أمام الكونجرس يوم 12 فبراير لتقديم تحليل قدرة البلاد على تحمل الديون، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وذكر فرنانديز، متحدثا في إحدى جامعات باريس في نهاية رحلته إلى أوروبا، إن الحكومة لم تكشف عن أي من خططها بشأن قدرتها على تحمل الديون لأنها في خضم المفاوضات مع الدائنين من القطاع الخاص، مشبها المفاوضات بلعبة البوكر.

وكانت الأرجنتين قد أعلنت في وقت سابق أن جوزمان سيتحدث إلى البرلمان في الفترة الممتدة ما بين 12 إلى 17 فبراير.

وفي سياق منفصل، صرح فرنانديز إن حكومته سترسل مشروع قانون إلى البرلمان لتقنين الإجهاض، إلا أنه لم يقدم إطارا زمنيا.



