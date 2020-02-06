23 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس، 23 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتين ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.