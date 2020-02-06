عمرو جمال: تمنيت مواجهة الأهلي لصن داونز في دوري الأبطال

كشف عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي، المعار لنادي طلائع الجيش، أنه كان يتمنى أن يواجه الأحمر نظيره صن داونز، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى ظروف لقاء الموسم الماضي لن تتكرر ولو بعد 100 عام.

وقال عمرو في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "كنت أتمنى أن يلعب الأهلي ضد صن داونز، وظروف لقاء الموسم الماضي في جنوب إفريقيا لن تتكرر ولو بعد 100 عام".

وواصل: "أول شهر لي في جنوب إفريقيا، درجة الحرارة كان لها تأثير علي بشكل كبير جدًا، وهم اختاروا هذا التوقيت لمواجهة الأهلي لأن الأكسجين يكون قليلًا فيه".

وتابع: "أتمنى التوفيق للأهلي والجهاز الفني أمام صن داونز، وسيكون لدينا داوفع كثيرة جدًا للفوز".

وحول مواجهة الفريق العسكري، للنادي الأهلي، بالجولة المقبلة، من بطولة الدوري، قال: " لم أظلم في الأهلي ولكن الظروف لم تخدمني، وحسام البدري المدير الفني السابق كان قادرًا على التعامل معي، وهناك تواصل ومتابعة لي في طلائع الجيش من قبل منتخب مصر، وأشعر أنني في كامل لياقتي وتحت أمر المنتخب".

وأضاف: "كنت أتمنى التواجد في مباراة الأهلي، ولكن هناك بند في عقد الإعارة لا يسمح لي بالمشاركة".

وواصل: "يعز علي أن ألعب أمام الأهلي وسيكون الأمر صعبًا، ولكن الفريق يحتاجني ونحن في موقف صعب، وكانت فرصة جيدة أن يراني الجمهور أمام فريقي السابق، وسأحترم أي اتفاق بين الناديين".

وأردف: "السويسري رينيه فايلر المدير الفني له بصمات مع الفريق، والأهلي يصل للمرمى كثيرًا، وهناك شغل تكتيكي، وكنت أتمنى التواجد في هذه الفترة".

واستأنف: "فايلر شخصية قوية وأعتقد أنه يتابعني، وعلمت ذلك، فهو ملم بكل شيء وليس بي فقط، وهذا ما وصل لي، وإن شاء الله الدوري يكون من نصيب الأهلي".

وواصل: "المغربي وليد أزارو صديقي، وواجهت نفس مصيره مع الأهلي، حيث أدى سنة ونصف أو سنتين مميزين جدًا، وبالطبع سيأتي أجانب كثر في الأهلي، ولكن الرقم الذي حققه أزارو بالحصول على هداف الدوري لن يتحقق كثير، فهو لديه إمكانات مميزة وجيدة".

وأشار: "عماد متعب مثلي الأعلى، وأخبرني أن الجمهور لا يهتم بما يحدث في المران ولا يعنيه سوى أداء اللاعب في المباريات".

وأوضح أنه يحب أسلوب محمود كهربا لاعب الأهلي الجديد، قائلًا: "أفضل أن يشارك في مركز المهاجم، وهو إضافة للنادي لو دخل في أجواء الفريق، وفرصته المهدرة أمام الهلال السوداني كانت ستفرق معه، لو أحرزها".

وأضاف: "أنا أهلاوي وابن الأهلي من عمر 17 سنة، ولم تحدث مفاوضات من الزمالك والكلام كان من وكلاء".

وتابع: "لا أسمع لأحد ولا أعتقد في يوم من الأيام أنني سأخسر جمهور الأهلي".

واختتم: "وقعت للأهلي على بياض عند رحيلي لـ الصفاقسي التونسي، وسلمته لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ولا أعرف مدة العقد، فنحن نوقع للأحمر وبعد ذلك نتحدث".