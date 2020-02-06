ترامب: قرار مجلس الشيوخ بإسقاط قضية العزل انتصار كبير لنا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قرار مجلس الشيوخ بإسقاط قضية العزل "انتصار كبير لنا"، جاء ذلك خلال خطاب له في واشنطن بعد إسقاط مجلس الشيوخ قضيه عزله.

وذكر أن "الديمقراطيين كانوا يدركون من اليوم الأول أننا أبرياء لكنهم استمروا".

واتهم النائب الديمقراطي آدم شيف بالفساد واختلاق أمور.

وأضاف ترامب: "(عضو مجلس الشيوخ) تيم سكوت كان أول من تواصل معي وقال إنني لم أفعل شيئا".

وأشاد بعضو مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وقال إنه قام بعمل رائع، وفهم أن هذه (قضية العزل) سياسة فاسدة.

ورفع ترامب، في حالة من الزهو، الصحف التي تحمل عناوين تعلن تبرئة ساحته.

وبرأ مجلس الشيوخ ساحة ترامب أمس الأربعاء من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس ما يسمح له بالبقاء في المنصب.

ولم يحقق الديمقراطيون أغلبية الثلثين المطلوبة لعزل الرئيس الجمهوري، ما يضع نهاية رسمية لمحاكمة العزل المثيرة للانقسام التي استمرت ثلاثة أسابيع وكانت الثالثة فقط في التاريخي الأمريكي.