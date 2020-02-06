وزيرة الدفاع الألمانية: مهمة الجيش في الساحل الأفريقي محدودة

(د ب أ)

قالت انيجريت كرامب-كارنباور، وزيرة الدفاع الألمانية، إن مهمة جيش بلادها في منطقة الساحل الأفريقي محدودة.

وخلال جلسة للجمعية البرلمانية الألمانية الفرنسية في ستراسبورج، قالت زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي اليوم الأربعاء إن هذه المهمة أقل بكثير من المهام القتالية.

في الوقت نفسه، قالت السياسية المحافظة إن بلادها قادرة عسكريا على القيام بقتال مسلح في منطقة الساحل " فلدينا قوات التدخل السريع ولدينا القوات الخاصة، لكن لدينا تقليد مختلف".

وأوضحت كرامب-كارنباور أن الإسهام الألماني في المهام الخارجية يتمثل على نحو خاص في تقديم الدعم والتدريب للأطراف الفاعلة على الأرض، وقالت :" وحول ما إذا كان الأمر سيظل كافيا بالنسبة للمستقبل، فهذه مسألة يجب مناقشتها والبت فيها سياسيا".

وكان قد أُعْلِنَ قبل وقت قصير أن الحكومة الألمانية رفضت مرتين مناشدات لفرنسا بالمشاركة في مهمة لقوات خاصة أوروبية من أجل القتال ضد إسلاميين في مالي.

من جانبها، قالت فلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية:" نظرا لتدهور الوضع الأمني، فلا يمكن لبلدينا البقاء أصمين حيال الدعوات القادمة من شركاء في منطقة الساحل، وسنرد سويا على هذا".

وتقاتل فرنسا في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل إلى جانب قوات عملية "بارخان" ضد متطرفين إسلاميين، وتشارك فرنسا هناك بنحو 4500 جندي.

وتشارك ألمانيا بما يصل إلى 1100 جندي في مهمة الجيش في مالي، وهؤلاء الجنود هم جزء من مهمة الأمم المتحدة (مينوسما) لحفظ الاستقرار هناك وهي المهمة التي لم يظهر أثرها حتى الآن على نطاق واسع، كما أن جزء من الجنود الألمان يشاركون في مهمة الاتحاد الأوروبي للتدريب.