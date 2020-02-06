 رئيس الوزراء العراقي المكلف يدعو الحكومة الحالية لحماية المتظاهرين - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء العراقي المكلف يدعو الحكومة الحالية لحماية المتظاهرين

محمد توفيق علاوي
محمد توفيق علاوي

نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 2:21 ص | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 2:21 ص

(د ب أ

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي الحكومة الحالية إلى التدخل لحماية المتظاهرين لحين تشكيل الحكومة .

وقال علاوي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"ما يجري الآن من أحداث مؤلمة يدفعني للطلب من الحكومة الحالية القيام بمهامهم المتمثلة بحماية المتظاهرين لحين تشكيل حكومة تلبي تطلعات كل العراقيين وتستمد قوتها من الشعب وتنفيذ مطالبهم المشروعة والحقة".

وكان 8 متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين في موجة اضطرابات شهدتها ساحات التظاهر وسط مدينة النجف جنوب العراق مساء اليوم الأربعاء بين اتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والمتظاهرين استخدم خلالها الرصاص الحي.


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