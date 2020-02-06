الرئيس الصربي يدعم تغييرات مقترحة للانضمام للاتحاد الأوروبي

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ذكر الرئيس الصربي أليكسندر فوسيتش اليوم الخميس أنه سوف يدعم تغييرات مقترحة لعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي خلال زيارة يقوم بها مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع أوليفر فارهيلي إلى بلجراد.

اقترح فارهيلي أمس الأربعاء مجموعة من الإصلاحات ترمي إلى جعل عملية الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي أكثر مصداقية ومتوقعة وشاملة سياسيا. وفشلت حكومات الاتحاد الأوروبي السابقة في الوفاء بتعهد بإطلاق محادثات العضوية مع مقدونيا الشمالية وألبانيا وسط شكاوى بشأن العملية من فرنسا.

وقال فوسيتش بعد محادثاته مع فارهيلي: "تعاطفي مع المنهجية الجديدة". في حال تم تبنيها سوف تستطيع صربيا إلى جانب مونتينيجرو الاختيار بين النهج الحالي والنهج الجديد.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك أن بلجراد تتخذ قرارها بعد دراسة "كل المؤشرات" .

وقال فوسيتش إن صربيا يمكنها الاستفادة أكثر من العملية الجديدة التي توفر اندماجا اكثر في الاتحاد الاوروبي في مجالات اكتملت فيها المفاوضات.

وقال فارهيلي في زيارته الأولى لبلجراد منذ تولى المفوض الأوروبي الجديد المنصب في الأول من كانون أول/ديسمبر، إن توسع الاتحاد الأوروبي في غرب البلقان كان "أكبر أولوياته".

ومن المقرر أن يزور الدبلوماسي المجري غدا الجمعة بودجوريتشا ورئيس وزراء مونتينيجرو دوسكو ماركوفيتش.

جرى اقتراح منهجية التوسع الجديدة في جزء كبير منها بناء على أمر من فرنسا بعدما كانت باريس في العام الماضي عاملا رئيسيا في منع بدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي في سكوبي وتيرانا.

يأملمسؤولو الاتحاد الأوروبي إمكانية بدء المفاوضات قبل قمة أيار/مايو مع كل المرشحين للعضوية من غرب البلقان.