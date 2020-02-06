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مستقبل وطن: إجراء تعديلات على قانون المحليات ظاهرة صحية

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
علي كمال
نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 6:45 م | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 6:45 م

قال المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، والأمين العام المساعد لائتلاف "دعم مصر"، إن جلسات الحوار المجتمعي التي ينظمها الائتلاف حول مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، تستهدف الاستماع إلى كافة وجهات نظر المُشاركين والإطلاع على ملاحظاتهم ورؤيتهم بشأن القانون.

وأضاف صبري، في بيان رسمي له اليوم، إن إجراء هذه الجلسات الحوارية حول قانون الإدارة المحلية جاءت استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء لقاءات تشاورية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن مشاركة مُمثلي طوائف المجتمع من سياسيين ونقابيين وخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين بالإضافة إلى الشباب بالحوار المجتمعي يساهم بكل تأكيد في مواكبة المُتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية في الآونة الأخيرة، مُعربًا عن ثقته الكاملة في أن التوصيات التي ستخرج عن الحوار المجتمعي تهدف إلى إخراج قانون مُتوافق مع الدستور ويخدم مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.

كما وجه الأمين العام المساعد لائتلاف "دعم مصر"، الشكر للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على جهدهم لإنجاز هذا القانون، وإجراء العديد من الحوارات النقاشية داخل أروقة البرلمان، مُضيفًا أن إجراء تعديلات حول قانون الإدارة المحلية لا يقلل من جهود اللجنة على الإطلاق، بل هي ظاهرة صحية تساهم في إثراء الحياة السياسية في مصر لخدمة الوطن.

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