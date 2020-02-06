قال رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، لدى دعوته إلى انتخابات عامة تجرى في الثامن من الشهر الجاري، إن هدفه يتمثل في تشكيل حكومة جديدة "تتمتع بتفويض قوي" من أجل المشاركة في المرحلة التالية من مفاوضات البريكست، التي تنطلق مع اجتماع للمجلس الأوروبي في مارس المقبل.

ويبدو أن هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى صناديق الاقتراع، في مواجهة فقدان التأييد في البرلمان لحكومة الأقلية التي يرأسها فارادكار ، إضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي ، خاصة وأن الاقتصاد قد تعافى من الأزمة المالية.

ومع ذلك، تم إحباط جهود حزب "فاين جايل" المنتمي لتيار يمين الوسط بقيادة فارادكار، لتركيز الحملة الانتخابية على الاقتصاد ، وبدلا من ذلك وقع تحت طائلة انتقادات شديدة بسبب سجله في مجالي الصحة والتشرد.

ونظريا، يشهد الاقتصاد الأيرلندي ازدهارا. فقد تراجعت البطالة إلى مستويات ما قبل الركود عند 8ر4% في ديسمبر، مع نسبة نمو متوقعة قدرها 3ر3% في 2020.

لكن المواطنين لا يشعرون بالآثار الإيجابية في بلد سجل فيه عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم ويقيمون في أماكن طوارئ رقما قياسيا بلغ 10 آلاف و514 شخصا، حسب بيانات الإسكان الحكومية. ويشكل الأطفال 3 آلاف و754 من هذا الرقم الإجمالي. وفي بلد يقل عدد سكانه عن 5 ملايين نسمة، فإن هذا الرقم يعد مرتفعا بشكل مثير للقلق.

وسيطرت قضية التشرد على الأيام الأولى للحملة الانتخابية.

وأثيرت ضجة بعد أن أصيب رجل ينام في خيمة بدبلن بجروح بليغة، عندما استخدمت السلطة المحلية معدات في إزالة ملاجئ النوم العشوائية.

وتمثل أول رد من جانب فاراكار، في دعوة اللورد بول مكوليف ، عمدة دبلن، المنتمي لحزب فيانا فايل المعارض، للتعليق.

وذلك منح زعيم حزب فيانا فايل، مايكل مارتن، الفرصة لانتهاز هذا الظرف بالقول إن هذه المأساة تم تسييسها.

وتعرض فارادكار لانتقادات بسبب تصور يتعلق بأنه يفتقر إلى الاحساس بمشاعر الآخرين ، حتى أن إحدى أعضاء حزبه، كاثرين نون، تسببت في ضجة إعلامية ،عندما وصفت مراسلا صحفيا بأنه "مصاب بالتوحد" تعليقا على مهارات التواصل الخاصة به. واعتذرت نون لاحقا عن تصريحها.

وترجح استطلاعات الرأي أن 26% من الناخبين يؤيدون حزب فيانا فايل (يمين الوسط)، الذي دعم حكومة الأقلية بقيادة حزب فارادكار، فاين جايل، من خلال اتفاق ثقة وإمداد منذ مارس 2016.

وتراجع فاين جايل بمقدار ثلاث نقاط، بينما ارتفعت نسبة الدعم لـ "شين فين" اليساري إلى 19%، حسب استطلاع رأي لصحيفة "صنداي بيزنس بوست" في 26 يناير.

ويقدر التأييد لحزب الخضر بـ 8% والحزب الديمقراطي الاشتراكي (يسار وسط) 3%.

وتتطلع الأحزاب الكبرى إلى تحالف محتمل مع حزب الخضر، إلا أن كلا من "فاين جايل" و"فيانا فايل" استبعد الدخول في تحالف مع "شين فين".

ويرتبط حزب "شين فين"، الذي كان ينظر إليه في وقت من الأوقات على أنه الجناح السياسي للجيش الجمهوري الأيرلندي الإرهابي، بصورة وثيقة بالصراع في أيرلندا الشمالية واحتفظ بوضعه المنبوذ في الجنوب.

وحزب "شين فين"هو جزء من حكومة تقاسم السلطة الإقليمية في أيرلندا الشمالية، وهدفه هو أيرلندا موحدة، وهو هدف يعارضه الوحدويون الذين يريدون أن تظل أيرلندا الشمالية جزءا من بريطانيا.

وفي الجنوب ، يتبنى شين فين أجندة يسارية ويريد أن ينظر إليه على أنه يمثل مصالح العمال.

وخلال مناظرة القادة السبعة التي بثتها محطة "آر تي إي" الإذاعية الوطنية، اتهمت ماري لو ماكدونالد ، زعيمة حزب شين فين ، الأحزاب الأخرى بأنها "متغطرسة بشكل لا يحتمل، بل وبغيضة" من خلال استبعاد أي تحالف محتمل مع حزبها.

وتعهد شين فين بتوفير 100 ألف منزل عام على الأراضي العامة للمساعدة في حل أزمة التشرد. ويشمل ذلك 60 ألف منزل اجتماعي و30 ألف منزل للبيع بأسعار معقولة و10 آلاف منزل للإيجار بأسعار معقولة.

وحث ماكدونالد الناخبين قائلا: "سنطلب من الشباب الذين سئموا من الأحزاب الكبرى أن يأتوا للتصويت لشين فين بدلا من ذلك".

وخلال نقاش الزعماء ، اقترح زعيم حزب العمال بريندان هاولين أن تسعى الأحزاب اليسارية - بما في ذلك حزب الخضر والحزب الديقراطي الاشتراكي – إلى تشكيل حكومة "تقدمية" عن طريق نقل أصواتهم بموجب نظام التصويت الأيرلندي.

وقُدّرت حصة حزب العمال من الأصوات بنسبة 4% في استطلاع "صنداي بيزنس بوست".

وصرحت هولي كيرنز مرشحة الحزب الديمقراطي الاشتراكي بأنها قررت خوض أول انتخابات عامة بالنسبة لها لتوفير نوع ما من "البديل للأحزاب الكبرى".

وقالت كيرنز ، التي تخوض الانتخابات في دائرة كورك ساوث ويست، بجنوب البلاد: "الآن بعد أن علمنا أن الأحزاب الكبرى لا يمكن أن تشكل الأغلبية، فإن قضايا الخط الأحمر للأحزاب الصغيرة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأضافت: "خيبة الأمل الكاملة تجاه الحزبين الرئيسيين هي السبب في ترشحي".