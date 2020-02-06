تعليق الدراسة في كوريا الجنوبية في ظل انتشار مخاوف من كورونا

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علقت 592 مدرسة ودار حضانة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أعمالها؛ كجزء من التدابير الطارئة المتبعة للمساعدة على إيقاف انتشار فيروس كورونا.

وأوضح وزارة التعليم الكورية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية - أنه تم اليوم إغلاق 450 دار رعاية و77 مدرسة ابتدائية و29 مدرسة إعدادية و33 مدرسة ثانوية وثلاث مؤسسات تعليمية خاصة، بزيادة 220 مؤسسة تعليمية مقارنة بأمس.

يُشار إلى أن كوريا الجنوبية أبلغت اليوم عن 4 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ما يجعل إجمالي عدد المرضى داخل البلاد 23 حالة.

وجرى وضع 12 تلميذا ومعلما تحت الحجر الصحي يوم أمس بعد زيارة لمقاطعة هوبي الصينية، منشأ الفيروس.

وأوصت الوزارة الجامعات كذلك بتأجيل الفصل الدراسي الجديد لمدة أربعة أسابيع كجزء من التدابير الاحترازية.