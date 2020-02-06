ارتفاع كبير للأسهم اليابانية مع تراجع الين وصعود الأسهم الأمريكية

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أنهت الأسهم اليابانية تعاملات، اليوم الخميس، بارتفاع كبير لليوم الثالث على التوالي، مدعومة بتحسن ثقة المستثمرين نتيجة تراجع قيمة الين أمام الدولار ومكاسب الأسهم الأمريكية في تعاملات بورصة "وول ستريت" أمس.

ارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية في نهاية التعاملات بمقدار 554.03 نقطة أي بنسبة 2.38% إلى 23873.59 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.9% خلال تعاملات الظهيرة.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 35.15 نقطة أي بنسبة 2.07% إلى 1736.98 نقطة.

وقادت أسهم الشركات اليابانية المعتمدة على التصدير مسيرة الارتفاع بسبب تراجع الين أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث يؤدي تراجع قيمة الين إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق الدولية ويزيد قيمة أرباح استثمارات الشركات اليابانية في الخارج.

كان مؤشر داو جونز الصناعي القياسي للأسهم الأمريكية قد انهى تعاملات أمس بارتفاع نسبته 1.67%، فيما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا بنسبة 1.12% إلى مستوى غير مسبوق.