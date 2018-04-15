اجتماع وزاري للجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية والاقتصادية

عقدت اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة لبنان وبمشاركة الدول الأعضاء في اللجنة وهي: السعودية ولبنان وموريتانيا وسلطنة عمان وفلسطين وقطر وتونس والمغرب، بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

واستعرضت اللجنة تقريرا أعدته اللجنة على مستوى كبار المسؤولين أمس الأربعاء حول التقدم المحرز في تنفيذ قرارات بشأن الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة والدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت يناير 2019.

ومن جانبها أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة، أنه تم استعراض الإجراءات التي قامت بها الأمانة العامة في متابعة تنفيذ قرارات قمة بيروت في جوانبها الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالدعم المقدم لفلسطين، واليمن، والصومال.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة السفير كمال حسن علي، إن هذا الاجتماع تابع التقدم المحرز في تنفيذ قرارات قمة بيروت التنموية في جوانبها الاقتصادية حيث أشادت الوفود العربية بمل قامت بها الأمانة العامة لتنفيذ هذه القرارات.

وأوضح علي - في تصريح بختام الاجتماع - أن اللجنة أعدت تقريرا شاملا حول متابعة تنفيذ كل قرار من قرارات قمة بيروت خاصة ما يتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني وما يتعلق بالخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية بالقدس المحتلة 2018-2022.

وأكد تقرير أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية فيما يتعلق بإنجازات صندوقي القدس والأقصى اللذين أنشأتهما القمة العربية بالقاهرة عام 2000، أن حجم الموارد المدفوعة في حساب الصندوقين بلغ 993 مليون دولار منها 681 مليون دولار من الالتزامات الأساسية للدول العربية، وحوالي 236 مليون دولار من الدعم الإضافي الذي أقرته قمتا بيروت 2002 وسرت 2010، ومبلغ 76.25 مليون دولار من الدعم الإضافي الذي أقرته قمة البحر الميت عام 2017.

وأضاف التقرير الذي عرض على اللجنة أن إجمالي المشاريع الإنمائية لصندوق الأقصى بلغ حوالي 372 مليون دولار.

ورفعت اللجنة الوزارية تقريرا بنتائج أعمالها إلى الدورة 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء في وقت لاحق اليوم بمقر الأمانة العامة.