الحزب الديمقراطي يدعو لإعادة مراجعة أصوات الناخبين في مقاطعات أيوا الأمريكية

دعا رئيس اللجنة الوطنية بالحزب الديمقراطي توم بيريز مسؤولي الحزب بولاية أيوا إلى "البدء فورا في مراجعة العدد الإجمالي لأصوات الناخبين في المقاطعات" في نتائج تجمع الحزب بالولاية في أعقاب تأخيرات استمرت مدة طويلة.



وقال بيريز على تويتر "لقد طفح الكيل". وقال إنه "في ضوء المشاكل التي ظهرت في تنفيذ خطة اختيار المندوبين ومن أجل ضمان ثقة الرأى العام في النتائج، أدعو الحزب الديمقراطي في أيوا للبدء فورا في مراجعة إجمالي الأصوات في المقاطعات".



ولم يقدم بيرز بروتوكولا لعملية المراجعة تلك، التي تشمل مراجعة لعدد الأصوات بكل تجمع انتخابي.



وتأتي تغريدته بعد ساعات من تقرير بصحيفة نيويورك تايمز أشار إلى تحليل بأن النتائج كشفت عن أخطاء إحصائية، وأن دوائر انتخابية خصصت عددا خاطئا من المندوبين لبعض المرشحين.



وكانت تجمعات أيوا الانتخابية قد أقيمت يوم الاثنين لكن خيم عليها تأجيل صدور النتائج بعد فشل برنامج جديد تم استخدامه لإحصاء الأصوات.



أظهرت النتائج الجزئية التي بدأت تتدفق مع وصول المجموعة الأخيرة من 97 بالمئة من الدائر الانتخابية بالولاية أن العمدة السابق بيت بوتيجيج والسناتور بيرني ساندرز متقاربان.