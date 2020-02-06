 الصين: محاولة سلطة تايوان استخدام وباء كورونا للسعي للاستقلال لن تنجح أبدا - بوابة الشروق
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الصين: محاولة سلطة تايوان استخدام وباء كورونا للسعي للاستقلال لن تنجح أبدا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 2:24 م | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 2:24 م

قال مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم الخميس، إن محاولة الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان استخدام تفشي فيروس (كورونا) المستجد كعذر للسعي "لاستقلال تايوان" لن تنجح أبدا.

وذكر المكتب- في بيان اليوم- "أنه بينما يشارك جميع أبناء الشعب الصيني في الحرب ضد تفشي الفيروس، تستغل سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي وعناصر انفصالية تؤيد استقلال تايوان الوباء لمناشدة منظمة الصحة العالمية بأن تسمح للجزيرة بالمشاركة في أنشطة معنية بالمنظمة في محاولة للصيد في الماء العكر وتوسيع ما تطلق عليه السلام الدولي في الجزيرة".

وأضاف المكتب "سوف نواصل القيام بترتيبات لتايوان للحصول على معلومات حول الوقاية من تفشي الوباء والسيطرة عليه، كجزء من الصين، ولكن لن نسمح أبدا لتايوان باستخدام الوباء كفرصة للحصول على ما يسمى استقلال تايوان".

ودعا مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني "سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي بأن توقف على الفور حساباتها السياسية وتلاعبها في المسائل المتعلقة بتايوان".


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