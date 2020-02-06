قال محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي، أن البرازيلي رونالدو الظاهرة هو مثله الأعلى.

وتحدث تريزيجيه للموقع الرسمي لأستون فيلا:"رونالدو الظاهرة هو أهم لاعب في حياتي، إلى الآن أحب أن شاهد مقاطع فيديو له، رونالدو وميسي هم أفضل لاعبان بالعالم حاليا، لكن بالنسبة لي الظاهرة هو أفضل لاعب رأيته".

وعن هدفه الأول مع أستون فيلا:" إحساس جميل تسجيل أول هدف بقميص أستون فيلا، الحظ كان ليس بجانبي ولكن حاولت في أكثر من مرة، وطالما أشارك مع فريقي سأكون قادرا على التسجيل وصناعة شئ لنفسي ولبلادي ولأستون فيلا".

كما تحدث تريزيجيه عن والده وقال:" كنت أتمنى وجوده معي، كان مؤمنا بموهبتي، وتوفى وأنا لدي 12 عاما، مات في شهر رمضان يوم ليلة القدر".