محافظ مطروح يتفقد مركز العزيمة لعلاج الإدمان

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مركز العزيمة لعلاج الإدمان بطريق القصر؛ لمتابعة أعمال المركز التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التابع لمجلس الوزراء، وتفقد عددًا من أقسام المركز ومنها المكتبة والمطعم وقاعة الاجتماعات.

واستمع المحافظ لشرح حول منظومة العلاج بالمركز سواء بالعمل والتدريب على الأنشطة والحرف اليدوية المختلفة، أو بقاعات الموسيقى والفنون، وقاعة التدريب الرياضي، والتثقيف والتوعية وغيرها، موجهًا بتنظيم ندوة تثقيفية ضمن برنامج رحلة شباب المحافظات الحدودية لمطروح الأسبوع القادم، وكذلك لطلاب الجامعة بمطروح حول أخطار الإدمان والتوعية منها، مقدما الشكر للعاملين بالمركز على الجهود المبذولة متمنيا لهم التوفيق في رسالتهم السامية.

ورحب محافظ مطروح بعدد من الشباب خلال فترة النقاهة وتلقيهم العلاج بالمركز متمنيًا لهم الشفاء، ومؤكداً سعادته بعزيمتهم وإرادتهم من أجل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية ليكونوا نافعين لأنفسهم وأسرهم ولمجتمعهم، مع تعاون الجميع معهم لعبور تلك المرحلة.

وأشار العميد محمد محمود خليل نائب مدير المركز، إلى أنه يتم قضاء فترة العلاج وخروج الشباب الذين يتم تلقيهم العلاج، وعودتهم لذويهم وممارسة حياتهم الطبيعية بعد إعادة تاهيلهم ثقافيا ورياضيا واجتماعيا، مع توعيتهم وتنمية قدراتهم على مواجهة الحياة.