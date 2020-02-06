لاتسيو يفرط في وصافة الدوري الإيطالي بتعادل سلبي مع فيرونا

أهدر لاتسيو فرصة الانقضاض على المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم وتشديد الخناق على يوفنتوس المتصدر، بعدما تعادل بدون أهداف مع ضيفه فيرونا الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشر لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وظل لاتسيو، الذي تعادل للمباراة الثانية في لقاءاته الثلاثة الأخيرة في البطولة، في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس المتوج باللقب في المواسم الثمانية الأخيرة.

ورفع فيرونا رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهما، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.