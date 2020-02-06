أمير مرتضى: مواجهة الترجي نهائي مبكر

وصف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في الزمالك، مواجهة فريقه مع الترجي التونسي، في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بالنهائي المبكر، مشيرًا إلى أنها ستكون مباراة صعبة.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة ناديه: "كل الفرق المتأهلة لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال افريقيا كبيرة ومحترمة وجميعهم فازوا بالبطولة من قبل، ولديهم طموح تحقيق اللقب، أي فريق كنا سنواجهه سواء تصنيف أول أو ثاني الفرق كلها مثل بعض سواء على المستوى الجماهيري أو الإمكانيات والطموح".

وتابع: "لم نكن نريد مواجهة فريق بعينه أو الهروب من فريق معين، وبالنسبة لنا لم يكن لدينا أي رد فعل بعد الوقوع مع الترجي التونسي".

واستطرد: "مواجهة الترجي ستكون صعبة حتى لو كنا واجهنا أي فريق من الفرق الاخرى ستكون نفس الصعوبة والاستعداد، المباراة نهائي مبكر والترجي فاز بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي والزمالك بالكونفدرالية، وسنواجهم في كأس السوبر الإفريقي، وأتمنى ان نتجاوز عقبة الترجي في السوبر والبطولة الإفريقية".

وأشار في نهاية حديثه، إلى أن تركيز الفريق، حاليًا على مباراة الإسماعيلي المقبلة، بالدوري الممتاز، قبل خوض لقاء السوبر في قطر.