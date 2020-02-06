محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير أوكرانيا زيادة التدفق السياحي لشرم الشيخ

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بحث خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع يفهين ميكيتينكو، سفير أوكرانيا بالقاهرة، زيادة التدفق السياحى لمصر بصفة عامة ولمدينة شرم الشيخ بصفة خاصة.

وأشار المحافظ إلى دور أوكرانيا المميز ووقفها إلى جانب مصر، واستمرار تدفق السياحة الإوكرانية وبخاصة إلى مدينة شرم الشيخ خلال السنوات الماضية.

وأكد أن السائح الأوكرانى مرحب به دائما، وله مكانة خاصة لدى المصريين وبخاصة مدن جنوب سيناء السياحية، كما تناول اللقاء دراسة عمل بروتوكول توأمة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية الأوكرانية.

كما تم مناقشة التعاون فى مجال السياحة الاستشفائية والتنسيق مع الخبراء المختصين فى ظل اهتمام مصر بهذا النوع من السياحة، وإقامة مؤتمر عالمى بهذا الشأن فى القريب العاجل برئاسة المحافظ.