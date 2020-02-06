صلاح يفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول

فاز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف في الرديز عن شهر يناير والذي سجله في شباك مانشستر يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي أن هدف صلاح الذي أحرزه في شباك اليونايتد فاز بجائزة أفضل هدف عن الشهر الماضي.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لليفربول أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأنفيلد في الدقيقة 93، بعد أن استلم تمريرة رائعة من حارس المرمى أليسون بيكر وانفرد بمرمى ديفيد دي خيا حارس مرمى اليونايتد لينجح في إحراز الهدف الثاني للريدز.

وتفوق صلاح على كورتيس جونز الذي جاء هدفه في المركز الثاني أمام إيفرتون في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي ، فيما جاء في المركز الثالث هدف اللاعب الشاب لايتون ستيوارت في مرمى ولفرهامبتون تحت 23 سنة.