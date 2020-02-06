بشرى ورونيت وملدريد فى لجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة للدورة الرابعة للمهرجان والتى ستعقد فى الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل.

وقال الناقد أندرو محسن المدير الفنى للمهرجان إن مسابقة الأفلام القصيرة تضم الفنانة المصرية بشرى والناقدة السويدية رونيت حسون والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

وأعلن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة خلال الأيام الماضية عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل والتى يترأسها المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دى يونج وتضم فى عضويتها المنتج الرومانى أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبينى كافن دى لا كروز، والنجمة المصرية منة شلبى.