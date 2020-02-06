الرئيس الروماني يختار مجددا رئيس وزراء سحب البرلمان الثقة منه

اقترح الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم الخميس، مجددا اسم رئيس الوزراء لودوفتيش أوربان الذي سحب البرلمان الثقة منه ، على الهيئة التشريعية .

ويسعى الرئيس بهذا الإجراء الشكلي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي يريدها، حيث يرجو أن يصوت البرلمان ضد أوربان.

ولا تتاح الفرصة لإجراء انتخابات مبكرة في رومانيا إلا بعد أن يرفض البرلمان اقتراحين متتابعين لمرشحين لمنصب رئيس الوزراء.

وأكد يوهانيس اليوم قائلا: "العودة للانتخابات (انتخابات جديدة) هي الحل الصحيح، وأمل أن يحدث هذا سريعا".

ويحبذ يوهانيس وحزب الجمهورية المقرب منه إجراء انتخابات مبكرة لأن أوربان يحقق في الوقت الراهن نتائج جيدة للغاية في الاستطلاعات التي تجري، ولأن إمكانيات الحصول على أغلبية في البرلمان متأرجحة، كما أن أوربان يخطط لإجراءات لا يرحب بها الشعب ولا يستطيع تنفيذها من دون ضغط انتخابي.

كان موعد الانتخابات الدورية المقبلة سيحل في خريف هذا العام.

وكانت حكومة أوربان فشلت في اقتراع بحجب الثقة داخل البرلمان يوم أمس الأربعاء وبعد ثلاثة أشهر على توليها مقاليد الأمور.

كان حزبا المعارضة الاشتراكي الديمقراطي والحزب المجري تقدما بطلب التصويت بحجب الثقة.

وصوت نواب البرلمان بأغلبية 261 مقابل 139 صوتا لصالح الاقتراح، الذي تم طرحه على خلفية مشروع قانون للإصلاح الانتخابي. وربط أوربان الاسبوع الماضي بقاء حكومته بمشروع القانون ، الأمر الذي يعد ممارسة عادية في رومانيا.

وتولت الحكومة السلطة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بعد أن فقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أغلبيته في البرلمان.