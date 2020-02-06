مصادر مصرفية: خلافات كبيرة بشأن الخيارات المتاحة والمحدودة

يسعى لبنان، البلد الذى يمر بأزمة سيولة، لاتخاذ قرار بشأن سندات دولية قيمتها 1.2 مليار دولار، تستحق فى مارس، إما بالسداد أو طلب التأجيل.

وبحسب مصادر سياسية ومصرفية، فإن هناك ميلا لسداد مستحقات حامليها من الأجانب ومقايضة المستثمرين المحليين، وفقا لما نقلته شبكة سكاى نيوز.

وقال مصدر حكومى ومصدران سياسيان كبيران: إن خلافات كبيرة ما زالت قائمة بشأن الخيارات: السداد الكامل، أو الطلب من الحائزين المحليين للإصدار مقايضتها بسندات أطول أجلا بما يرجئ السداد ما لا يقل عن عشرة أعوام، أو ببساطة عدم الدفع.

وقال اثنان من تلك المصادر وثلاثة مصرفيين كبار: إن المقايضة ستخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبى الآخذة فى التناقص وتشترى بعض الوقت، وقالت ثلاثة مصادر: إن الحكومة لم تشرع فى أى خطوات فى اتجاه خيار عدم سداد.

وارتفعت سندات لبنان الدولارية فى الأيام الأخيرة، وتجلت الزيادة على الأخص فى السندات الأقصر أجلا، مما يشير إلى تنامى التوقعات بأن الحكومة قد تدفع التزامات ديونها الأقرب.

ولدى البلد سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة السداد بخلاف مدفوعات فوائد بقيمة 1.9 مليار دولار فى 2020.

وقال المصدر الحكومى: إن لبنان ــ الذى ينوء بأحد أثقل أعباء الديون فى العالم ــ لن يكون قادرا على تجنب إعادة هيكلة الدين فى وقت ما وسيحتاج مساعدة من صندوق النقد الدولى، مما سيتطلب إجماعا فى المشهد السياسى المتشظى بلبنان.

وقال بول مكنمارا، مدير الاستثمار لدى جى.إيه.إم لإدارة الأصول: تأجيل المواجهة بالسداد يعنى حسب كثير من المال من الموارد الشحيحة وهناك المزيد من الاستحقاقات قادمة فى إبريل ويونيو.

وقال المصدران السياسيان: إن رئيس الوزراء حسان دياب يفضل سداد مدفوعات مارس فى موعدها لتفادى الإضرار بسمعة البلاد بينما تحاول حكومته التى شكلت الشهر الماضى استعادة ثقة المانحين الدوليين.

وقال أحد المصادر السياسية لرويترز: «لا يريد أن يبدأ ولايته بتعثر فى التزامات الديون وتوجيه أى إشارة سلبية للمجتمع الدولى».

وقال أحد المصرفيين الكبار: إنه يتوقع أن تطلب الحكومة من حاملى السندات المحليين الموافقة على المقايضة، وقال «هذا سيئ بالنسبة للبنوك.. لكن لا يبدو أن لدينا الكثير من الخيارات».

وكانت وكالة رويترز للأنباء، نشرت مطلع الأسبوع الماضى، مسودة مشروع البيان الوزارى للحكومة اللبنانية الجديدة، والذى دعا إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف فى إطار خطة إنقاذية طارئة تتضمن «خطوات مؤلمة» لمعالجة الأزمة المالية العميقة فى البلاد.

وتشكلت الحكومة اللبنانية الجديدة بدعم من حزب الله القوى وحلفائه فى 21 يناير بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الضخمة ضد النخبة الحاكمة التى ينظر إليها على أنها فاسدة وضالعة فى إهداء المال العام.

وركز البيان على «حماية أموال المودعين لاسيما صغارهم فى المصارف اللبنانية وتنظيم علاقة المصارف مع عملائهم، واستعادة استقرار النظام المصرفى من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة».

وجاء فى مسودة البيان أن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن «خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة، تجنبا للانهيار الكامل الذى سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل».

وتحدث البيان عن خفض خدمة الدين العام من خلال التعاون بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف لتحقيق خفض ملموس لمعدلات الفوائد على القروض والودائع فى القطاع الخاص وعلى توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بشكل ينعكس إيجابا على إدارة السيولة والاقتصاد.

كما تضمن مشروع البيان إجراء إصلاحات ضريبية تعتمد على تحسين الجباية وعلى مكافحة التهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية ومكافحة التهرب الضريبى باعتماد الضريبة التصاعدية الموحدة على مجمل المداخيل، كما تعهدت الحكومة بتخفيض النفقات العامة وإعادة هيكلة القطاع العام عبر خطوات عدة بما فيها مكافحة الهدر.