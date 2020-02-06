 وفاة الممثل كيرك دوجلاس بطل فيلم سبارتاكوس عن 103 أعوام - بوابة الشروق
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وفاة الممثل كيرك دوجلاس بطل فيلم سبارتاكوس عن 103 أعوام


نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 4:24 ص | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 4:24 ص

(د ب أ) 

توفي الممثل كيرك دوجلاس، نجم فيلم "سبارتاكوس"، الأربعاء، عن عمر ناهز 103 أعوام، حسبما أعلن نجله، مايكل دوجلاس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب مايكل دوجلاس في منشور عبر إنستجرام: "ببالغ الحزن يعلن أشقائي وأنا أن كيرك دوجلاس رحل عنا اليوم".

وأضاف: "بالنسبة للعالم ، كان أسطورة وممثلا من العصر الذهبي للأفلام .. وهو محب للإنسانية والتزم بالعدالة والقضايا التي كان يؤمن بها ووضع معيارا لنا جميعا لنتطلع إليه".

وتابع: "لكنه بالنسبة لي ولإخوتي جويل وبيتر كان أبا ببساطة".

كان دوجلاس ابنا لمهاجرين روسيين يهوديين، وترعرع في ولاية نيويورك. وشارك بدور البطولة في أكثر من 80 فيلما على مدار عقود طويلة من مشوراه الفني.


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