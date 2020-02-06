 وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 14 شخصا إثر عملية دهس في محطة الحافلات بمدينة القدس - بوابة الشروق
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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 14 شخصا إثر عملية دهس في محطة الحافلات بمدينة القدس

أ ش أ
نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 10:01 ص | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 10:04 ص

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 14 شخصا، فجر اليوم الخميس في عملية دهس وقعت في مراكز الحافلات بمدينة القدس.

وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية إن عمليات البحث عن السيارة المتورطة في عملية الدهس ما زالت مستمرة.


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