وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 14 شخصا إثر عملية دهس في محطة الحافلات بمدينة القدس

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 14 شخصا، فجر اليوم الخميس في عملية دهس وقعت في مراكز الحافلات بمدينة القدس.
وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية إن عمليات البحث عن السيارة المتورطة في عملية الدهس ما زالت مستمرة.