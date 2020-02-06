«التضامن» توقع بروتوكولا مع مؤسستين لتنفيذ مشروع «قيم وحياة» في 27 محافظة

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" وعضو هيئة كبار العلماء، ومحمد رفاعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أجيال مصر" لتنمية الشباب والنشء، اليوم الخميس، برتوكول تعاون؛ لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع "قيم وحياة"، والتي تستهدف إعادة نشر القيم الإنسانية في المجتمع بـ27 محافظة.

قالت القباج، إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على الكثير من برامج كان محورها الدعم المادي، مشيرة إلى أنه حان الوقت للاهتمام بالقوة الناعمة والسلوكيات الصحية؛ وذلك لإحداث ثورة إصلاح وتنمية في السلوكيات داخل المجتمع.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم نهاية هذا الشهر إطلاق مبادرة "وعي" لمحاربة الكثير من السلوكيات الخاطئة في المجتمع، مثل التدخين وتعاطي المخدرات والإدمان وختان الإناث، وغيرها.

وشددت وزيرة التضامن على ضرورة دعم وسائل الإعلام؛ لأنها شريك أساسي في العمل، مطالبة بالتركيز على القيم الإنسانية داخل الرسائل الإعلامية التي يتم بثها، معرية عن سعادتها بالشراكة الجديدة مع مؤسسة "مصر الخير"؛ لاستكمال هذا البرنامج والتوسع فيه، لافتة إلى وجود تعاون كبير بين الوزارة والمؤسسة في العديد من المشروعات والمبادرات.

وأشادت القباج بهذا البرتوكول؛ لأن هذه الأنشطة ستنعكس على تغيير الأنشطة والسلوكيات بشكل إيجابي داخل المجتمع، مشيرة إلى أن الشراكة مع المجتمع المدني ستزداد بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، وسيكون هناك مشاركة أكبر مع الجمعيات الأهلية، واستعادة لقيم التطوع داخل المجتمع.

ونوّهت بأن القيم هي التي تؤدي للاستثمار السليم في البشر، فالبشر هم محور خطة 2030، والمحرك الأساسي للبشر هي القيم، مشيرة إلى أنها طالبت بالتوسع في تنفيذ هذه المبادرة سواء في دور الرعاية أو الحضانات التابعة للوزراة، لإعادة القيم التي ليست غربية عن المجتمع، ولكن نحتاج فقط لتعزيزها واستعادتها.

ومن ناحيته، قال علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" وعضو هيئة كبار العلماء، إن البلاد تحتاج إلى عمل دؤوب ومستمر حتى تعود مرة أخرى لريادتها.

وأضاف جمعة أن مشروع "قيم وحياة" تبنى عمل نموذج قابل للتطبيق، قبل الانطلاق الضخم الذي تبدأه مؤسسة "مصر الخير"، معرباً عن أمله أن يسمى 2020 "عام القيم"، لأن القيم هي الأساس، والجسد بدون قيم جثة هامدة، موضحاً أنه تم البدء في تنفيذ المشروع بـ4 محافظات، وأصبحنا حاليا نعمل في 27 محافظة، مشيرا إلى وجود تعاون كبير مع كثير من الوزارات، والآن اكتمل النموذج، وأصبح هناك أكثر من 130 مبادرة لتطبيق هذه القيم.

وأشار إلى أن القيم محور هذا المشروع لأنها "إنسانية مشتركة لا نزاع عليها"، مثل الصدق والإخلاص واحترام الآخر والثقة في النفس وغيرها.

وتابع: "الناس كانت تشكك في قياس هذه النجاحات في البداية، ولكن استطعنا أن نضع النموذج والمعايير وقيم النجاح حتى وصلنا لهذه الدرجة من النجاح. كل عام نتقدم في هذا المجال".

وأشار إلى أنه بفضل التعاون بين "مصر الخير" ووزارة التضامن ومؤسسة "أجيال مصر"، أصبح مشروع "قيم وحياة" واقع ملموس، مشددا على دور الإعلام، مؤكدا أنه ركن أي نجاح في العمل المدني.

ومن جهته، قال محمد رفاعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أجيال مصر" لتنمية الشباب والنشء، إنه واجهتهم صعوبة في قياس نتائج المشروع في البداية وهل يمكن إحداث تغيير في المجتمع، ولكن بفضل الله تم وضع النموذج والمعايير التي يمكن القياس عليها، موضحا أن الفئة المستهدفة من مشروع "قيم وحياة" هي الشباب؛ لأن أغلبية المجتمع منهم.

وأشار رفاعي إلى أن الهدف من تنفيذ مشروع "قيم وحياة" هو الحفاظ على منظومة القيم الإنسانية داخل المجتمع، موضحا أنه تم البدء بـ4 محافظات، والآن يعملون في كل قرى مصر تقريبا، وذلك بفضل التعاون مع مختلف الوزارات ودعم مؤسسة "مصر الخير".

ويستهدف البرتوكول التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "مصر الخير"، ومؤسسة "أجيال مصر" لتنمية الشباب والنشء، في توعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية، وسيتم التنفيذ عبر عدة استراتيجيات مثل حملات الدعوة والتأييد والمشاركة المجتمعية، عبر عدة مراحل منها تمكين المتطوعين من المهارات التي تمكنهم من نشر الوعي بالقيم الأكثر احتياجا في تلك الفترة، ثم أعداد المواد الدعائية والاحتياجات الأساسية اللازمة، ثم إنشاء مراكز تطوع "قيم وحياة" في 27 محافظة؛ لتكون نواة لتدعيم القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع، ثم إعادة بث القيم من خلال الحديث المباشر معهم وإقامة مسابقات وتوزيع البروشورات، فضلاً عن وجود مسارات إلكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إنتاج أفلام تحث على تبني القيم المراد نشرها، وعدد من الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.



