دبي تختتم مهرجان التسوق بـ10ملايين مشترك و50 مليون درهم من الجوائز

اختتمت دبي الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق الذي استمر لخمسة أسابيع، وسط أرقام ونتائج إيجابية كبيرة.

وشهدت دبي خلال الدورة الـ25 لمهرجان التسوّق 3847 فعّالية، منها 2059 فعّالية مجانية، وشارك 440 فنانا خلال هذه الفعّاليات، منهم 197 فنانا ترفيهيا متجوّلا.

وشهد المهرجان تخفيضات ضخمة على 1000 علامة تجارية في و4000 متجر.

ولم تقتصر فقرات المهرجان الذي استمر 38 يوما على الفعاليات التجارية فقط، حيث شملت 183 حفلا غنائيا، منها 167 حفلا مجانيا.

وبلغ حجم الجوائز التي قُدمت خلال فعاليات مهرجان تسوق دبي 50 مليون درهم، فاز بها 8818 شخصا، حيث شملت الجوائز 87 سيارة، 3096 جائزة ذهبية، بالإضافة إلى مبالغ نقدية.

وتخللت الاحتفالات اليومية عروض الألعاب النارية اليومية، والتي شملت 119 عرضا على مدى 38 يوما، واستمرت لـ357 دقيقة في عدد من الوجهات، منها "ذي بوينت، السيف، لامير، ذا بيتش، برواز دبي، ودبي فستيفال سيتي مول".

وحضر فعّاليات مهرجان دبي للتسوّق، بما فيها الفعّاليات الترفيهية وأنشطة العلامات التجارية وأسواق المهرجان والحفلات الغنائية وغيرها، أكثر من 10 ملايين شخص على مدار أيام المهرجان.