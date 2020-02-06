ممثل منظمة الصحة العالمية: مصر استعدت جيدًا لمواجهة كورونا

أشيد بتحمل الدولة المصرية لكافة تكاليف عودة مواطنيها من ووهان الصينية

قال د. جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة إن مصر دولة خالية من فيروس كورونا حتى الآن مشيرا إلى أن مصر استعدت جيدًا لمواجهة كورونا واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمنع دخوله.

وأكد جبور - في لقاء خاص مع برنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان - أن مصر كانت على أهبة الاستعداد وطبقت خطة نشر التوعية بالمحافظات في وقت قياسي مشيرا إلى ما حدث في مصر من استعدادات لمواجهة كورونا تمت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقدم ممثل منظمة الصحة العالمية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على إتمام عملية عودة المصريين من ووهان بسرعة ونجاح مشيدا بتحمل الدولة المصرية لتكاليف عودة مواطنيها من ووهان الصينية، كافة.

وأوضح أن الإجراءات التي تتخذها الصين في مواجهة بؤرة كورونا بـ"ووهان" تحمي العالم مؤكد أن لا يوجد حتى الآن أى إجابات حول سبب انتشار فيروس كورونا .. ومازالنا ندرس الأمر.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية خلال لقاءه بالإعلامي رامي رضوان أن الدولة المصرية أنجزت مبادرات صحية مميزة خلال الفترة الماضيةوأبرزها حملة 100 مليون صح .. مضيفا " لأول مرة في تاريخ العالم دولة استطاعت القضاء نهائيًا على فيروس سي وتتخذ ذات الإجراءات لإنهاء الأمراض غير السارية".