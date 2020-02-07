بوينج تكتشف عيبا جديدا في البرنامج المثبت بطائرة 737 ماكس

أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات اليوم الخميس أنها اكتشفت عيبا جديدا في برمجياتها المثبتة بطائرتها بوينج 737 ماكس المتوقفة عن العمل منذ مارس عام 2019 بعد حادثين أسفرا في المجمل عن مقتل 346 شخصا.

وقالت الشركة إن الاختبارات كشفت أيضا عن صدور ضوء من أحد المؤشرات المرتبط بـ "نظام التوازن" في الوقت الخطأ.

وأضافت بوينج أنه من غير المتوقع أن يعيق هذا الخلل هدف الشركة المتمثل في تأمين الطائرة من العيوب كافة كي تتمكن من الطيران بحلول منتصف العام الجاري.

وأوضحت بوينج إننا "نقوم بإدخال تغيير على برنامج بوينج 737 ماكس قبل أن تعود إلى الخدمة للتأكد من أن ضوء المؤشر هذا يعمل فقط على النحو المقصود".

وكانت بوينج قد أرجأت مرارا خطتها لإعادة الطائرة إلى الخدمة.

وأكدت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية المسؤولة عن إعادة المصادقة على الخطة أنها على دراية بالمشكلة.