الادعاء بأسطنبول يطالب بالسجن مدى الحياة بحق كافالا بقضية احتجاجات جيزي

طالب رئيس الإدعاء في اسطنبول بالسجن مدى الحياة بلا أي فرصة للإفراج المشروط على رجل الأعمال الخيرية والمدافع عن حقوق الإنسان التركي أسامة كافالا واثنين آخرين اليوم الخميس، حسبما أفادت وثائق محكمة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وإلى جانب كافالا، تم اتهام كل من الناشط يجيت أكساكوجلو والأمين العام السابق لغرفة المهندسين المعماريين موسيلا يابيسي "بمحاولة الإطاحة بالحكومة" خلال احتجاجات حديقة جيزي عام 2013.

وقال إيكان كويونكو محامي كافالا إن رئيس الادعاء طالب في قراره النهائي بالسجن ما بين 15 إلى 20 سنة على ستة آخرين.

وتعتبر هذه الأحكام بالسجن مدى الحياة والمبالغ فيها هي أشد عقوبة ممكنة في تركيا على الإطلاق منذ أن ألغت عقوبة الإعدام في عام 2002.

ومن بين كل المتهمين في محاكمة جيزي، كان كافالا هو الشخص الوحيد الذي ظل محتجزا بالسجن لأكثر من عامين.

ومن المقرر إجراء جلسة المحاكمة التالية في 18 فبراير الجاري.

ويحاكم كافالا و15 متهما آخرين ومن بينهم فنانون ومهندسون معماريون لدورهم المزعوم في احتجاجات عام 2013 التي بدأت ضد خطط الحكومة لإعادة تطوير حديقة جيزي بوسط اسطنبول.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت العام الماضي لصالح إطلاق سراح كافالا.

وانتشرت احتجاجات أيار/ مايو عام 2013 في أنحاء البلاد بعدما قامت الشرطة بفض الاعتصام السلمي في الحديقة بالقوة.