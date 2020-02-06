 اتحاد الكرة يكشف سبب حضور «بوطيب» لمقر الجبلاية - بوابة الشروق
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اتحاد الكرة يكشف سبب حضور «بوطيب» لمقر الجبلاية

تصوير:أحمد عبدالجواد
تصوير:أحمد عبدالجواد
إبراهيم سعيد
نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 1:11 ص | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 1:11 ص

كشف وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي باتحاد الكرة، حقيقة تواجد المهاجم المغربي والمحترف ضمن صفوف الزمالك خالد بوطيب، في مقر الجبلاية، أمس الأربعاء.

وقال العطار في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس": "لا يوجد شيء رسمي بشأن خالد بوطيب".

وأضاف: "اللاعب أتى للجنة شئون اللاعبين من أجل تقديم مذكرة إثبات حالة بأنه كان له (شيك) وذهب لنادي الزمالك ولم يجد مستحقاته جاهزة".

واختتم: "بوطيب أراد إثبات الحالة في الملف الخاص به، وإذا حدثت شكوى من أي من الطرفين تكون حاضرة، ولم يحدث تصعيد للاتحاد الدولي".

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك قرر فسخ التعاقد مع خالد بوطيب في ظل عدم الاعتماد عليه وابتعاده عن المباريات.


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