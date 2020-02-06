الجيش السوري يحاصر مدينة سراقب بريف إدلب

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(د ب أ)

حققت القوات الحكومية السورية تقدما كبيرا اليوم وقطعت طريق دمشق حلب شمال مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي اليوم الأربعاء.

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية: "قطع الجيش السوري طريق حلب سراقب بعد سيطرته على قرى الرصافة والشيخ منصور والدوير، وبذلك قطع الطريق ناريا واصبحت مدينة سراقب شبه محاصرة عدة منذ صغير باتجاه الشمال الغربي".

وأكد القائد الميداني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "عناصر فصائل المعارضة أغلبها غادر المدينة والآخرين يحتمون بالنقاط التركية المنشرة شمال وجنوب المدينة، ووحدات الجيش أصبحت على مشارف المدينة وربما يتم اقتحامها خلال ساعات، وهذه المرة الأولى ومنذ حوالي 8 سنوات يتجاوز الجيش السوري مدينة سراقب".

وأكد القائد الميداني أن الجيش السوري واصل تقدمه وفرض سيطرته على أغلب بلدات ريف سراقب الشرقي، وأصبح على تخوم المدينة، كما واصلت وحدات أخرى من الجيش على محور ريف حلب الجنوبي تقدمها ووصلت إلى أطراف بلدة الزربة أكبر بلدات ريف حلب الجنوبي".