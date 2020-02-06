بيلوسي: ترامب لا يزال يمثل تهديدا مستمرا للديمقراطية

(د ب أ)

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يشكل تهديدا للديمقراطية، وذلك بعد أن برأه مجلس الشيوخ من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وقالت بيلوسي في بيان تعليقا على قرار التبرئة إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ "قاموا بتطبيع الفوضى ورفضوا نظام الضوابط والتوازنات الذي يكفله دستورنا"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت أن مؤسسي البلاد "وضعوا ضمانات في الدستور للحماية من أي رئيس مارق، لكنهم لم يتخيلوا أبدا أن يكون هناك زعيم مارق بمجلس الشيوخ يتخلى بجبن عن واجبه فيما يتعلق بصون الدستور".

واعتبرت بيلوسي أن ترامب لا يزال يمثل "تهديدا مستمرا للديمقراطية الأمريكية بإصراره على أنه فوق القانون وأنه يستطيع أن يفسد الانتخابات إذا أراد ذلك".