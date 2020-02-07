قائد القوات الخاصة في ألمانيا: لا مكان للتطرف اليميني في الجيش

أعلن قائد القوات الخاصة بالجيش الألماني "بوندسفير" البريجادير جنرال ماركوس كرايتماير أنه لا مكان في قيادة القوات الخاصة للجيش للتطرف اليميني ولا عدم الوفاء للدستور.

وأضاف كرايتماير اليوم الخميس خلال حفل استقبال العام الجديد في وحدة مدينة كالف بولاية بادن فيرتمبورج جنوب غربي البلاد قائلا: "هذا من أخص خصائص مصلحتنا، وهو مطلب موجه لنا أنفسنا أن نكشف كلية عن مثل هذه الحالات المشتبه فيها".

وأضاف كرايتماير أن هذا لا يضر إلا بسمعة الخدمة المخلصة من جانبنا، وسمعة مجتمع القيم ويطعن في الثقة فيه وبساطة الاعتقاد في هذه المبادئ، مبينا بالقول: "إن قيم دستورنا تمنح خدمتنا لبلادنا قيمة ومعنى وأثرا".

وأوضح كرايتماير أن التعاون مع قطاع مكافحة التجسس بالجيش (المخابرات العسكرية) أمر مفعم بالثقة ، ويتم بالتعاون التام واتباع الأهداف بعناية، وفي كل حالة تطبق مبادئ دولة القانون.

وقال كرايتماير: "إن الأحكام المسبقة أو تعميم الحكم على جميع أفراد مؤسستنا لا يصح أن يكون له مكان بعد ما قيل".

وأعلنت المخابرات العسكرية الألمانية أنها تتابع منذ نهاية يناير الماضي حوالي 550 حالة تطرف يمينية داخل الجيش منها عشرون داخل القوات الخاصة.

وبهذا تكون القوات الخاصة عرضة أكثر من غيرها لهذا التطرف اليميني بين صفوفها.