المصري في مواجهة قوية أمام طنطا

يخوض المصري في الخامسة مساء اليوم ، مواجهة قوية أمام طنطا بإستاد الجيش بالسويس في اطار منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

يدخل الفريق البورسعيدي ، المباراة رافعا شعار استعادة الانتصارات ، بعدما اخفق في الفوز خلال المباريات الثلاث الماضية حيث تعادل مع الانتاج واسوان وخسر امام الجونة ، وتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر .

ويقدم المصري اداء متذبذب المستوي الموسم الحالي ، رغم تأهله لدور الثمانية لمسابقة الكونفيدرالية ، لكن تراجع النتائج في الدوري ، دفعته الادارة للاجتماع مع ايهاب جلال المدير الفني ، لمعرفة الاسباب ، خاصة وان الفريق خسر 5 مباريات ولم يواجه الأهلي والزمالك حتي الان ، وتم منح المدرب الفرصة عدة مرات لاستعادة النتائج الجيدة ، في ظل عدم قدرة الادارة علي اقالة جلال لوجود شرط جزائي قوي في عقده .

ويعتمد جلال ، خلال مباراة اليوم ، علي الثلاثي الاجنبي ، النيجيري اوستين اموتو والفلسطيني محمود وادي في هز شباك طنطا ومن خلفهما اللليبي مفتاح طقطق .

في المقابل ، يدخل طنطا المباراة وهدفه العودة علي الفوز ولا بديلا عنه ، اذا ما اراد الحفاظ علي آماله وطموحاته في البقاء بالدوري ، بعدما جاءت نتائج منافسيه عكسية عليه ، واصبح الفريق في المركز قبل الاخير برصيد 13 نقطة ، ولم يحقق طنطا سوي فوزين فقط في الدوري ، من 15 مباراة ويبحث عن الانتصار الثالث في المسابقة علي المصري ، خاصة وانه كفيلا بتقدم ترتيب طنطا للمركز الثالث عشر والخروج مؤقتا من النفق المظلم .

ويعتمد ايمن المزين المدير الفني ، علي سلاح السرعة ورغبة لاعبيه في النقاط الثلاث ، بجانب الصفقات الجديدة بعدما تعاقد مع 5 لاعبين جدد ، لعل ابرزهم محمد ناجي جدو من الاتحاد السكندري .