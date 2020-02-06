استعراضات رياضية في ختام بطولة الجمهورية للكاراتيه بأسيوط

اختتمت فعاليات بطولة الجمهورية التنشيطية للاعبى الكاراتيه بأسيوط، اليوم الخميس، بعرض احتفالي شهد استعراض بعض الفقرات الرياضية وعروض الكاراتيه للشباب المتميز في البطولة، ثم العروض الجماعية للأطفال والشباب، ثم توزيع الميداليات وشهادات التقدير على الفائزين فى البطولة والحكام المتميزين.

وشهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم، ختام بطولة الجمهورية التنشيطية للاعبى الكاراتيه والتي أقامها الاتحاد المصرى للكاراتيه، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة فى الفترة من 3 فبراير وحتى 5 فبراير الجارى، بالصالة المغطاة باستاد أسيوط الرياضى بمدينة الأربعين بمشاركة أكثر من 2000 لاعب من مختلف محافظات الجمهورية من الجنسين من سنة 5 سنوات وحتى 18 عاما.

جاء ذلك، بحضور محمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتور عبدالله فرغلى، رئيس فرع الاتحاد المصرى للكاراتيه بأسيوط، وصالح عتريس، عضو الاتحاد المصرى للكاراتيه، ومحمد البشير، رئيس حى غرب أسيوط، وسيد زكريا، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمد الغطريفى، مدير عام المنشآت الرياضية بالمديرية والشباب والأطفال المشاركين فى البطولة.

ووجه المحافظ الشكر والتحية لكل الشباب والأطفال المشارك فى البطولة، وطالبهم بالتفوق والسعى للتميز والحصول على البطولات والجوائز المحلية والدولية لرفع اسم مصر وصقل خبراتهم ومواهبهم الرياضية، فضلًا عن تعميق قيم الحب والانتماء لبلدنا الغالى مصر داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.

وفى نهاية الاحتفالية أهدى وكيل وزارة الشباب والرياضة، درع المديرية لمحافظ أسيوط، لاهتمامه بالرياضة ودعمه الكامل للمتميزين رياضيًا وتكريمهم فى مختلف المسابقات والبطولات.