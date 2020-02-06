شهدت غادة يحيى نائب محافظ أسوان، اليوم، احتفالية توقيع برتوكولات التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى، والتى تمثلها بأسوان مديرية التضامن والجمعيات الأهلية، وجمعية تنمية المجتمع بالحجندية وعرب العقيلات بسلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو.

ووقع على الاتفاقية، كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين أحمد، وممثلى 68 حضانة، بجانب مديرية التضامن الاجتماعى، بهدف تطوير دورحضانات الجمعيات الأهلية ورفع كفاءتها على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية بهذه المبادرة الطيبة من وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج لرصد اعتمادات مالية تصل لنحو 8 ملايين جنيه من أجل الارتقاء بدور الحضانات الواقعة داخل عدد من الجمعيات الأهلية بشكل مرحلي، مقدماً شكره لجمعية تنمية المجتمع بالحجندية وعرب العقيلات على حرصها لتفعيل دورها المجتمعى للاشتراك مع مديرية التضامن بأسوان لتنفيذ أعمال التطوير بدور الحضانات وهو ما يجسد نموذجاً يحتذى به فى المشاركة المجتمعية الجادة للمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ومساندة العمل الحكومى لتوفير أوجه الرعاية المتكاملة لأبناء المحافظة وخاصة النشء منهم بمرحلة الطفولة المبكرة والعمل على تهئية المناخ الملائم لهم سواء من خلال رفع كفاءة الحضانات لتصبح مواقع جمالية حضارية أو بتوفير آثاثات ومستلزمات تعليمية لخلق أجيال واعية ومدربة على التقنيات التكنولوجية الحديثة.

ومن جانبها أوضحت غادة يحيى أن سياسة الدولة هى الاستثمار في الإنسان وقد وصل الاهتمام إلى التركيز على النشء من سن يوم وحتى 4 سنوات في الحضانات، وأن هذه المبادرة تعلى من قيمة المواطنة وتمهد لمستوى الخدمة المتميزة للطفل المصرى كمواطن المستقبل وأصبحت في متناول كل أطياف المجتمع في القرى قبل المدن.

ولفت إلى أن بنود الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ استراتيجية موحدة لتنمية الطفولة المبكرة، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تكامل التداخلات الداعمة للطفل تعليمياً وتربوياً وحركياً وذهنياً وصحياً واجتماعياً ونفسياً وذلك من خلال رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات الخدمة والإدارة التنفيذية ومتخذى القرار بداخلها وتوفير جميع الإمكانيات لخلق بيئة آمنة ومتحضرة للأطفال.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى التى سيتم تنفيذها وفقاً لاتفاقية التعاون تصل تكلفتها إلى 2.5 مليون جنيه وتشمل تطوير 68 حضانة تضم 200 فصل أو قاعة وتستمر الأعمال حتى نهاية عام 2020.

وفى نفس السياق، وقال أحمد حمدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، إنه تم حصر دور الحضانات بالجمعيات الأهلية بالتعاون بين المديرية وجمعية الحجندية وعرب العقيلات وذلك طبقاً لضوابط واشتراطات محددة، حيث تم اختيار الحضانات وفقاً للأولويات والاحتياجات لتدخل مرحلة تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة للبنية التحتية والتجهيزات، مع رفع مستوى الأداء التعليمى وتحقيق التهذيب الاجتماعى بها.

وأضاف أنه سيتم بالتوازى مع ذلك عقد دورات تدريبية وتنمية مهنية وبناء قدرات لـ400 مشرفة أو ميسرة للحضانات والعمل على رفع كفاءتهن من خلال التدريب على المناهج الدراسية الحديثة التى يتم إعدادها عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى حتى تواكب التطور التكنولوجى ومقتضيات العصر وتطبيقها داخل الفصول، مع توفير جميع الوسائل التعليمية التى تساهم فى تحسين مخرجات التعلم على أكمل وجه.

وأكد مدير عام التضامن الاجتماعى أنه سيتواكب مع ذلك عمل ندورات لتوعية أولياء الأمور بآليات التربية السليمة للأطفال فى هذه المرحلة العمرية الهامة، وضرورة التواصل المستمر مع إدارة الحضانات للوقوف على أى متطلبات للعمل على تلبيها بالشكل المناسب.