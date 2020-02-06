يُقلب "إيجاس" البن والحشيش جيدًا في الإناء المُسخن على النار في حرص على عمل المزيج الأنسب بين مكونين؛ وذلك لأن إيجاس يعلم جيدًا أنه في ظل القبضة الأمنية الإندونيسية على تجارة المخدرات فسيُقبل المتعاطون على قهوته التي تُخفي سرًا ممنوعًا مرغوبًا.

وبحسب "فرانس 24" يصل سعر الكيلو من قهوة الحشيش بولاية أسيه الإندونيسية لـ75 دولار.

ويعلم إيجاس أن عاقبة كشف نشاطه ستكون وخيمة في ولاية أسيه تحديدًا التي تطبق الشريعة الإسلامية ويعاقب فيها من يشرب الخمر أو يقبل فتاة بعقوبة الجلد على الملأ.

وبالرغم من تنامي تطبيق الشريعة الإسلامية بالولاية إلا إنها لا تزال محتفظة بجزء كبير من تراثها المرتبط بالمخدرات؛ إذ تحوي الولاية حقول حشيش بمساحة تساوى 7 أضعاف دولة سنغافورة وفقًا للإحصائيات الرسمية.

ويذكر أنه قبل السبعينيات كان الحشيش منتشرا بإندونيسيا لدرجة زراعته بالحدائق الخلفية للمنازل ولكن بالسبعينيات تم عمل قانون جديد يعاقب تجار المخدرات بالإعدام.

وفي العام الماضي حرزت الشرطة الإندونيسية بولاية أسيه وحدها 100 طن من المخدرات، ولتسوية الوضع نظرا لشيوع التجارة وزراعة الحشيش بالولاية اقترح أحد نواب البرلمان الإندونيسي السماح بزراعة الماريجوانا بالولاية لأغراض طبية ولكن الاقتراح قوبل بهجوم حاد وتم فصل النائب المقترح من حزبه.

وأما إيجاس فهو يقول عن قهوته إنه يمزجها من 70% بن و30% ماريجوانا، مضيفًا أنه إذا زادت نسبة الماريجوانا بالقهوة فستفقدها مذاقها المميز عند الناس.

ويكمل إيجاس أن تعاطي الماريجوانا عن طريق القهوة يعطي تأثيرا مبهجا ولكنه أقل عنفا من ذلك المرتبط بتدخين الحشيش أو أكله كما يحدث بإندونيسيا.

ويعتاد الإندونيسيون مزج الماريجوانا بالنشا وسكر النخيل وحليب جوز الهند لتعطي تأثيرا قويا يسبب الهلوسة في الحال بحسب إيجاس.

ويوجد خلاف عن سبب دخول وتاريخ ظهور الحشيش في ولاية أسيه، إذ تكثر الأقاويل عن أنه قدم مع المستعمرين الهولنديين بينما يخالف المؤرخ تارميزي عبد الحميد ذلك الرأي إذ يستدل بنصوص قديمة حول تاريخ المنطقة تُظهر استخدام ذلك الحشيش لأغراض طبية لعلاج الصلع وارتفاع ضغط الدم بينما لم يتناول حينها عن طريق التدخين.

ويقول المزارع فوزان، إن ما يجعل تلك الولاية بالتحديد معقلا لزراعة الحشيش هو مدى خصوبة أرضها لدرجة أن رمي بذرة فيها تنبت ثمرة بعد عدة شهور بسهولة.

ويطالب فوزان الذي هجر زراعة الحشيش واتجه لزراعة الفلفل، الحكومة الإندونيسية بإنفاق المال على تنمية الولاية كي لا يقع الأهالي فريسة لتجار المخدرات.