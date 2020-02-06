«البنتاجون» يختبر بنجاح صاروخا عابرا للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن سلاح الجو الأمريكي اختبر أمس، بنجاح صاروخًا عابرًا للقارات «مينوتمان 3» بنظام جديد لتحديث هذا الطراز من صواريخ أرض ــ جو القديمة.

وذكر بيان لسلاح الجو الأمريكي أن الصاروخ أطلق فى الساعة 12:33 صباحا بالتوقيت المحلي من قاعدة فاندنبرج الجوية فى كاليفورنيا، واجتاز 6760 كلم فوق المحيط الهادئ قبل أن يسقط فى البحر قرب جزر مارشال.

وأوضح البيان أن التجربة كانت بهدف التطوير وليس تجربة روتينية، كما جرى فى الثانى من أكتوبر العام الماضى، وفقا لموقع قناة «الحرة» الأمريكية.

والصاروخ الذي لم يكن مسلحا يمكن تجهيزه بنوع جديد من الرؤوس الحربية النووية.

وقال سلاح الجو إن هذه التجربة كانت مقررة منذ أشهر ولا تشكل «ردا أو رد فعل على أحداث العالم أو التوتر فى المنطقة»، لكنها تأتى غداة إعلان واشنطن نشر سلاح نووى محدود القوة للمرة الأولى على غواصة.

وأعلن الكولونيل أومار كولبرت، المسئول عن التجارب أن «برنامج مينوتمان 3 أصبح قديما، وبرامج التحديث كهذا أساسية لضمان أن بلادنا لها قدرة ردع نووية فعالة».

ويعد هذا الصاروخ الوحيد أرض ــ جو فى الترسانة النووية الأمريكية منذ 2005. وهو موضوع فى منصات إطلاق موزعة على ثلاث قواعد عسكرية أمريكية فى وايومينج ونورث داكوتا ومونتانا.