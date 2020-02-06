 مصهر للنحاس بالصين يرفض استلام شحنات معلنا القوة القاهرة بسبب كورونا - بوابة الشروق
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مصهر للنحاس بالصين يرفض استلام شحنات معلنا القوة القاهرة بسبب كورونا

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 7:59 م | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 7:59 م

أعلن مصهر جوانجشي نانجيو الصيني للنحاس تفعيل بند القوة القاهرة في تعاقدات بعض الموردين للمواد الخام والمعروفة بالمركزات، ليصبح أول مشتر معروف للمعدن يرفض استلام الشحنات بعدما أحدث فيروس كورونا فوضى في التجارة بالبلاد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس نقلا عن مصدر مطلع بالأمر أنه في ضوء تسبب الفيروس في اضطراب شبكات النقل والإمداد في أنحاء الصين، استخدمت الشركة فقرات القوة القاهرة في بعض عقود التوريد.

وكان مصهر "فاستماركتس" قد أعلن حالة القوة القاهرة في وقت سابق اليوم الخميس.

إلى جانب اضطراب عمليات الشحن، تواجه المصاهر الصينية صعوبات في بيع حمض الكبريتيك الناتج من صناعة النحاس كمنتج فرعي.

وكان أكبر مصهرين في الصين وهما جيانجشي كوبر وتونجلينج نانفيروس، قد اتخذا بالفعل خطوات لخفض الإنتاج للحد من تراكم الحمض الزائد في مصانعهما.

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