قال عثمان النجار، المدرب العام للترجي التونسي، أنه فريقه توقع مواجهة فريق مصري في الدور ربع نهائي دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن المبارة ستكون كلاسيكو عربي صعب للغاية.

وأكد النجار في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "توقعنا مواجهة فريق مصري بنسبة كبيرة، تنتظرنا مباراة الزمالك في كأس السوبر يوم 14 فبراير"

وتابع: "المباراة بالتأكيد ستكون صعبة سواء الأهلي او الزمالك، لأنها ديربي وكلاسيكو عربي بين فريق مصري وآخر تونس، الناديان سقف الطموحات عال".

وأوضح: "في الكرة الحديثة، يمكن أن تلعب مباراتين أمام نفس الفريق في أسبوع، كل فريق كتاب مفتوح للآخر سواء الترجي أو الزمالك".

واختتم: "الأكثر جاهزية يوم المباراة سيحالفه التوفيق".